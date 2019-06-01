Валуев рассказал о своей брянской жизни

Депутату Госдумы России Николаю Валуеву во время онлайн-конференции задали вопрос на тему его проживания в Брянске.

По этому поводу парламентарию написал 10225-й пользователь под ником «Аноним».

«Добрый день, Николай Сергеевич, Мне вот интересно, а Вы в Брянске живете? Вы ведь от брянской выбрались».

Валуев ответил, что он депутат ГосДумы Федерального собрания РФ VII созыва от области, поэтому во время региональной недели живет в Брянске.

«Снимаю там квартиру, куда также, когда есть возможность, приезжает моя семья», - пояснил Николай.

Напомним, Валуев не помог безработному.