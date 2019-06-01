Брянец наторговал топливом на 130 тыс рублей и два года тюрьмы

27-летнего жителя поселка Березовка суд может приговорить к двум годам тюрьмы за кражу топлива.

По материалам следствия, на одном из предприятий Карачевского района потерялась топливная карта. Когда ее перевыпустили, выяснилось, что ею продолжает пользоваться неизвестный. В итоге он похитил 2950 литров стоимостью 131 тыс 500 рублей.

Вскоре полиция установили причастного к хищению 27-летнего парня, который работал в фирме водителем. Как оказалось, в течение пяти дне он приторговывал горючим с помощью карты.