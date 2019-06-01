Жители Брянска обсудили загорающую на крыше девушку

19 июня в одной из групп в соцсети опубликовали снимок с загорающей девушкой, такой факт активно обсудили горожане.

Внимание пользователей привлекло то, что дама лежала на крыше гаража.

«У меня кто-то под окном загорает, ещё откуда-то притащила лестницу», - поделился автор поста.

Пост посмотрели свыше 10 тыс человек.

Большая часть людей осудила очевидца за то, что он подглядывает за чужой жизнью.

Были мнения в духе, что какая зарплата, такой и отпуск. Некоторые брянцы заметили, мол, загорать на раскаленном металле – сомнительное удовольствие.