Жителям Глинищево намудрили с оплатой за воду

Прокурор Брянского района обнаружил нарушения в плане начисления оплаты за водоснабжение в селе Глинищево.

Проверку организовали в связи с жалобами местных жителей. Виновата во всем фирма ООО «ПромРесурс», объяснили в региональной прокуратуре. Именно эта компания использовала норматив на полив земли в размере 0,03 куб. м. в месяц на 1 кв. метр.

Всего выставили 1039 квитанций жильцам домов, которые не оборудованы индивидуальными приборами учета. Но, как оказалось, акты об этом составлены не были.

В связи с таким нарушением в адрес директора ООО «ПромРесурс» внесли представление, где указывается о том, что необходимо провести перерасчет оплаты.