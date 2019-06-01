Жителям Глинищево намудрили с оплатой за воду
Прокурор Брянского района обнаружил нарушения в плане начисления оплаты за водоснабжение в селе Глинищево.
Проверку организовали в связи с жалобами местных жителей. Виновата во всем фирма ООО «ПромРесурс», объяснили в региональной прокуратуре. Именно эта компания использовала норматив на полив земли в размере 0,03 куб. м. в месяц на 1 кв. метр.
Всего выставили 1039 квитанций жильцам домов, которые не оборудованы индивидуальными приборами учета. Но, как оказалось, акты об этом составлены не были.
В связи с таким нарушением в адрес директора ООО «ПромРесурс» внесли представление, где указывается о том, что необходимо провести перерасчет оплаты.
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