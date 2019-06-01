Поездка на дачу преподнесла брянцу неприятности

45-летний житель Клетнянского района ради легкой наживы пробрался в чужой дачный дом, заметив ценное имущество, похитил его, теперь ему грозит срок.

К правоохранителям с заявлением о краже инструментов обратился 33-летний житель Брянска. Он объяснил: долгое время не был на даче, когда прибыл, обнаружил пропажу. Стоимость похищенного семь тысяч рублей.

Полиция провела расследование и вскоре задержала 45-летнего мужчину, который признал вину, объяснив, что имущество успел сбыть. Причиненный ущерб он возместил.

Если суд признает задержанного виновным, ему грозит до пяти лет.