В Брянской области на ремонт дорог в 2019 году запланировано 4, 4 млрд рублей

На финансирование дорожного фонда Брянщины в 2019 году запланировали 6,2 млрд рублей, в том числе из областного бюджета будет потрачено 4,4 млрд.

Об этом стало известно 18 июня во время комиссионного объезда объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во главе с губернатором Александром Богомазом.

В целом в 2019 году в регионе собираются выполнить 88 дорог.

На мероприятия регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрели 1 282 675 085 рублей, в том числе деньги федерального — 926 080 700 рублей, областного — 296 964 667 рублей и местных бюджетов — 59 629 718 рублей.

На дороги регионального значения запланировали 90 080 700 рублей — это средства федерального бюджета. На магистрали местного значения — 1 192 594 385 рублей, в том числе средства федерального бюджета — 836 000 000 рублей, областного — 296 964 667 рублей и местных бюджетов — 59 629 718 рублей.

Во время объезда губернатор с комиссией осмотрел трассу по улице Дуки, которую ремонтирует АО «Брянскавтодор». Главу интересовало, прежде всего, качество работ. Он сказал подрядчику о том, что технадзор постоянно должен работать на объекте, а не принимать его по мере полной готовности, дабы не было такой ситуации, которая сложилась в 2018 году на улице Горького, где потом переделывали асфальт. Начальник управления автомобильных дорог региона Александр Башлаков заверил Богомаза, что технадзор на улице Дуки работает каждую ночь.

«Если не будет технадзор контролировать каждую машину асфальта, а только через месяц оценит дорогу, то потом уже не исправишь недостатки! Почему? Потому что сделана дорога, и где-то кусок ее выпадает, потому что привезли машину холодного асфальта!» — заявил губернатор.

Затем глава области проверил работы на Спартаковской. Новый тротуар, как выяснилось, выполнен далеко не по нормам: неровный, местами проглядывает земля. Богомаз поручил начальнику профильного управления собрать всех подрядчиков и сообщить им о том, что такая укладка приниматься не будет. В подрядной фирме должны в кратчайшие сроки устранить недостатки.

После комиссия проверила улицу Калинина – участок от Пионерской до Комарова – за который отвечает «СпектрБрянскСтрой». Здесь вместе с дорогой модернизируют уличное освещение с заменой светильников на светодиодные.

В финале объезда глава проверил трассу на Рылеева, от улицы Чернышевского до путепровода через железнодорожные пути станции «Полпинская», где выполнено фрезерование, устройство наружного освещения, проведена замена плит на люках, а также на 80% — устройство выравнивающего слоя.