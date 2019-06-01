В Брянске врачи спасли пожилого мужчину в его день рождения

19 июня в областном центре случилась неприятная история: на одной из улиц пожилому пенсионеру стало плохо.

Об этом сообщили в одной из соцсетей.

По словам очевидцев, у брянца отказали ноги, он упал. Прохожие вызвали «скорую», медики которой быстро оказали помощь мужчине. Как оказалось, пенсионеру в этот день исполнился 81.

Свидетели говорят, что он шел в социальную столовую.