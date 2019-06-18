На брянском пляже была замечена полуобнаженная девушка

19 июня в областном центре на одном из пляжей полуголая девушка попала в объектив фотокамеры, снимок опубликовали в сети, где его обсудили брянцы.

На фото запечатлена отдыхающая, сидящая на покрывале, расстеленном на песке. Нижней части купальника на даме не было, по всей видимости, предположили пользователи, она переодевалась, только вот почему она это совершала посередине пляжа, неизвестно, как и непонятно то, почему очевидец снял этот момент, вмешавшись в личное пространство.

Горожанин Сергей Цимбуров заметил, что нет никакой разницы, в купальнике она или без него: «Как будто стринги и подобные купальники больше скрывают. Кусочек ткани 2 на 2 см на пояснице ничего не решит».