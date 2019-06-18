Шестилетнему брянцу ищут родителей

Смоленская полиция завела уголовные дела на двоих жителей области, водителей, которые ездили по поддельным правам.

18 июня в Гедеоновке Смоленской области произошла авария с участием легковых автомобилей, об этом сообщил паблик Drive 2Smolensk в соцсети.

Смоленская полиция завела уголовное дело на 46-летнего мужчину, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Смоленская полиция завела уголовное дело в связи с обнаружением поддельной купюры в одном из банков областного центра.

«По всем вопросам по поводу опеки необходимо обращаться в комитет по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 79, каб. 4, телефон 8 (4832) 66-26-55», - объяснили в пресс-службе.

Павел находятся в одном из социально-реабилитационных центров. Он доброжелательный, активный, легко идёт на контакт.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, мать ребенка лишили прав за ненадлежащее исполнение обязанностей. Другие родственники не имеют возможности воспитывать мальчика.

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