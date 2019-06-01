В брянской «Чистой планете» появилась новая брендированная спецтехника
Грейфер и три новых мусоровоза с разной системой загрузки вышли на работу в Брянске.
Вся техника имеет хорошие технические характеристики и маневренность, что очень важно в районах области, где к контейнерным площадкам трудно добраться.
Помимо этого, на кузовах новых мусоровозов разместили логотип компании ОАО «Чистая планета», номер телефона колл-центра, по которому можно получить всю информацию по «реформе чистоты» и начислениям платежей за обращение с ТКО. Также есть телефон круглосуточной горячей линии «Российского экологического оператора», где принимаются жалобы по вопросу обращения с мусором.
Напомним, в «Чистой планете» активно поддерживают систему «РЭО Радар», которую создали, чтобы улучшить экологическую ситуацию в областях, а также оперативно устранять нарушения.
Звонить в круглосуточный колл-центр «РЭО Радар» необходимо по номеру: 8 (800) 600-90-08.
Сообщения о свалках и проблемах с вывозом надо оставлять по тел.: +7(4832) 606-444 – колл-центр «Чистой планеты».
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