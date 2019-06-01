Брянцев ожидает кардинальное похолодание

С середины следующей недели в Брянскую область нагрянет похолодание.

Как сообщают синоптики, температура днем со среды, 26 июня, будет не выше 23 градусов тепла, ночью от 13 до 17. В воскресенье, 30 июня, столбик термометра днем покажет 18 с плюсом.

С пятницы, 28-го числа, и до среды, 3 июля, ожидаются дожди.

Сегодня, 20 июня, в регионе переменная облачность, однако все еще жарко, температура колеблется между 25 и 35 градусами, а на солнце и все 40.

«Ветер переменных направлений ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.