На Камозина в Брянске может рухнуть жилом дом

В областном центре на улице Камозина может случиться неприятность – дом №6, опасаются местные жители, на грани разрушения, об этом сообщили в одной из соцсетей.

Причиной разрушения может стать вода, которая более трех недель льется в подвале из аварийной трубы.

Жильцы обращались в управляющую компанию, там ответили – в связи с банкротством нет слесаря.

«Сегодня оказалось, что они уже не банкроты, и пришёл к ним новый директор, но вот беда, в компании нет сварочного аппарата, который необходим для ремонта трубы», - поделилась автор.