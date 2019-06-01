Брянца, дважды проигнорировавшего запрет, отправили в колонию

Советский райсуд приговорил к пяти месяцам колонии строгого режима ранее судимого 46-летнего мужчину, его признали виновным в неоднократном нарушении административного надзора.

Приговор не вступил в законную силу.

Как выяснилось, гражданин два раза в 2018 году нарушил ограничения. Первый раз в марте, когда не явился на отметку в органы полиции, второй – в мае, тогда его не было ночью дома.

Помимо этого, в феврале 2019-го вновь совершил аналогичное нарушение – в ночное время находился в общественном месте, где пил алкоголь.