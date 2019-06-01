Брянцы пришли в шок от рахат-лукума с живым «сюрпризом»

20 июня в соцсетях появилась информация о том, что в одном из брянских гипермаркетов продают сладости с «летающей начинкой».

Автор, дабы не быть голословным, снял ролик, из которого можно понять, что в коробках с рахат-лукумом завелась моль.

Десерт с насекомыми возмутил пользователей сети.

«Ужас какой!» - прокомментировала Анастасия Новикова.

Дмитрий Смолянинов порекомендовал быстрее вызвать в магазин Роспотребнадзор.