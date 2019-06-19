Пока пожилой брянец находился на лечении, один из внуков «навел порядок» в его доме

Брянская полиция предъявила обвинение семейной паре в краже, женщине «светит» до пяти лет, мужчине – до двух.

К правоохранителям обратился внук пожилого пенсионера села Красное Выгоничского района. Пока дедушка лежал в больнице, он смотрел за квартирой. Во время очередного посещения жилища он заметил, что пропали золотое кольцо, браслет и четыре тысячи рублей.

Полиция провела расследование и выяснила: попасть в дом вор мог с помощью ключа, который недавно потерял заявитель.

В течение недели дело раскрыли. Подозреваемыми оказались 22-летняя дама и ее муж – ранее судимый за кражу еще один внук пенсионера.

Женщина рассказала, что первым в квартиру попал ее супруг, именно он подобрал потерявшийся ключ и затем решил узнать, что есть интересного у деда. Обнаруженные две тысячи рублей они быстро прогуляли, второе преступление совершила уже дама, которая забрала остаток – две тысячи рублей и золото.

Часть средств – 1700 рублей – полиция изъяла у подозреваемых. Кроме этого, у них забрали украшения. Имущество вскоре будет возвращено хозяину.