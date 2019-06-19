В Жирятинском районе дама обвинила знакомого в ложном изнасиловании

Суд Жирятинского района вынес приговор 29-летней местной жительнице, которая обвиняется в заведомо ложном доносе о преступлении.

Женщину оштрафовали на 20 тыс рублей.

Прокуратура поддержала обвинение.

Приговор не вступил в законную силу.

По материалам расследования, в феврале 2019 года дама долго отсутствовала дома и не знала, как объяснить свое длительное исчезновение гражданскому супругу. Ничего лучше не придумала, как обратиться в полицию и заявить о том, что ее изнасиловал общий знакомый. На самом деле такого не было.