Женщина из Дятькова сообщила о «минировании» Ледового Дворца

Суд Дятькова приговорил 34-летнюю местную жительницу к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком один, ее признали виновной в заведомо ложном сообщении о взрыве.

Приговор не вступил в законную силу.

Инцидент произошел вечером 23 марта 2019 года. По материалам расследования, нетрезвая дама, находясь в Дятькове, позвонила диспетчеру по номеру «112» и сообщила о том, что в Ледовом Дворце в Володарском районе заложена бомба.

На место выезжали оперативники, информация оказалась ложной.