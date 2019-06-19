В Клинцах женщину осудили на пять лет за убийство

Жительница Клинцов, 38-летняя дама, проведет ближайшие пять лет в колонии общего режима, такое решение вынес суд, ее признали виновной в убийстве.

Приговор не вступил в силу.

Согласно материалам расследования, 1 ноября 2018 года дама поссорилась с мужем после распития спиртного. Во время конфликта она ударила его ножом в живот, причинив смертельное ранение. От полученных травм мужчина сразу же скончался.