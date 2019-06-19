В Карачеве жительница, притворившись безработной, обманула государство

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Жители Десногорска 1998 и 1999 годов рождения, ранее судимые за кражи, снова решили вспомнить старое «ремесло» и совершили преступление на чужом дачном участке; парни задержаны, им грозит срок.

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