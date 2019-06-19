В Брянске на трех водоемах отдыхающих поджидает опасность

Сотрудники Роспотребнадзора ввели запрет на купание в трех водоемах Брянска, причина – там обнаружена опасность.

Речь идет о пляжах «Центральный» Бежицкого района у реки Десна, на озерах «Мутное» и «Орлик-5». Специалисты, взяв пробы на анализ, выяснили, что вода опасная для купания.

Как объяснили в пресс-службе городской администрации, при этом пляжи в указанных местах открыты, просто не поплаваешь.

Остальные места отдыха у водоемов работают, как и прежде.