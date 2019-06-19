Во время аномальной жары в Брянске есть надежда на чудо

Брянские священнослужители сегодня, 21 июня, помолились о том, чтобы в область пришли дожди, службу провел митрополит Александр.

По указанию священника, подобные ритуалы проходят во всех церквях Брянской епархии.

Митрополит заверил прихожан, надо надеяться на то, что Бог пошлет дождь, который принесет отраду и утешение от зноя.

Напомним, Брянщина страдает от аномально жаркого лета. По словам метеорологов, температура в сезоне 2019 года превысила норму на 8-10 градусов. Уже несколько недель в регионе не было осадков.