В одном из дворов Володарки лошадь решила отдохнуть на Renault

В преддверии выходных некоторых жителей Брянска посещают мысли, совсем не связанные с работой; люди, вооружившись камерами гаджетов, начинают снимать в городе странные ситуации; одна из них 21 июня была запечатлена в Володарском районе.

На опубликованном фото видно, что лошадь присела на припаркованную в одном из дворов города иномарку. Автор Валерий Коротков говорит, вероятно, животное решило отдохнуть от зноя.

«Как удобно сидеть на «Renault» - поделился брянец.

Пользователи ситуацию восприняли шуткой: «Только и могут фоткать, а подойти и сказать ей: лошадь, отойди, пожалуйста».