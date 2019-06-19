Директора брянских школ получили нагоняй от прокурора

В отношении 20 директоров брянских школ завели более 20 административных производств, это случилось после того, как прокуратура проверила учреждения образования в плане доступности инвалидов.

Во время ревизии выяснилось, что во многих школах нет условий для нормального входа людей с ограниченными возможностями. Речь идет о пандусах, ими не оборудован ряд объектов

Прокурор потребовал устранить нарушения и внес в адрес директоров представления, инициировав привлечение к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».