В Брянске задержаны имитаторы ДТП
Брянская полиция возбудила уголовное дело в связи с мошенничеством в сфере автострахования в отношении четырех жителей областного центра возрастом от 23 до 39 лет.
До суда двое подозреваемых будут находиться под подпиской о невыезде, еще двоих заключили под стражу.
Согласно материалам расследования, злоумышленники действовали по отработанной схеме: имитировали ДТП, вызывали сотрудников ГИБДД для оформления документов, к слову, зачастую для таких мнимых аварий находили «битые» машины, затем «независимый эксперт» вносил в акты как реальную, так и ложную информацию о повреждениях. После этого шла процедура сбора документов для получения положенных выплат.
Осенью 2018 года сумма причиненного одной из страховых организаций ущерба превысила 266 тыс рублей.
Новости регионов
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