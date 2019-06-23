В Брянске около больницы №2 и на улице Камозина стартовали «выставки» автономеров

23 июня в Брянске во время сильного дождя с грозой, ураганным ветром и градом пострадали местные водители.

Об этом сообщили в одной из соцсетей. Речь идет не о травмах самих автомобилистов, а их машинах, которые остались без номеров, когда тонули в огромных потоках воды. Сегодня, 24 июня, горожане, нашедшие их, опубликовали на эту тему посты с фотографиями.

Около брянской больницы №1 местные жители прямо на канализационном люке выложили сразу пять табличек с госзнаками.

Вторую «выставку» с автономерами брянцы создали на улице Камозина.