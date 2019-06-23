На Станке Димитрова в Брянске подъезд дома оказался под водой

23 июня проливной дождь, накрывший Брянск и область, затопил улицы, дороги, повалил деревья и светофоры, а также принес ущерб многоэтажкам, в которых недавно провели ремонт.

Сперва в соцсетях на залитый потоками воды подъезд пожаловались жильцы дома №1 на улице Романа Брянского. Чуть позже в ленте появились фото и видео еще нескольких ЧП в высотках.

По словам брянцев, сильно затопило дом №106 на Московском проспекте. Кроме этого, огромный «водопад» зафиксировали в подъезде дома №16 на проспекте Станке Димитрова.

Во всех перечисленных зданиях недавно прошел ремонт. Люди решительно настроены обратиться в профильные службы и прокуратуру.