В Брянске солдатский кисет с землей из братской могилы доставят в парк «Патриот»
Брянск 22 июня поучаствовал во Всероссийской акции «Горсть Памяти», которая посвящена Дню скорби, мероприятие прошло на Центральном кладбище Советского района.
Подобный ритуал осуществляют по всей России. Суть его в том, что с мест, где похоронены воины, берут фрагменты земли, помещают их в специальные контейнеры - «солдатские кисеты» - закладывают их в гильзы снарядов, которые устанавливают в знаковых местах. К примеру, в областном центре их поставят около Главного Храма Вооружённых сил России, строящегося в парке «Патриот».
Все началось с заупокойной Литии в честь павших в годы Великой Отечественной войны. Затем участники возложили цветы к могиле неизвестного солдата и почтили героев минутой молчания.
Церемония собрала руководство области во главе с губернатором, ветеранов, поисковиков, малолетних узников и просто неравнодушных к истории родного края брянцев.
Затем глава Александр Богомаз, как и другие участники, наполнил землей с братской могилы солдатский кисет и обратился к ветеранам и труженикам тыла, поблагодарив их:
«Они как живые легенды, с которыми мы имеем возможность общаться, возможность наяву соприкоснуться с той героической эпохой, эпохой победителей. Сегодня мы передаем кисет с горстью земли с наших могил, где похоронены патриоты. Это дело, которое даст хорошие всходы».
Солдатской кисет с землей из братской могилы Богомаз передал военному комиссару Брянской области Андрею Соломенцеву, по приказу которого его доставят в парк «Патриот».
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