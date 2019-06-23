В Брянске солдатский кисет с землей из братской могилы доставят в парк «Патриот»

Брянск 22 июня поучаствовал во Всероссийской акции «Горсть Памяти», которая посвящена Дню скорби, мероприятие прошло на Центральном кладбище Советского района.

Подобный ритуал осуществляют по всей России. Суть его в том, что с мест, где похоронены воины, берут фрагменты земли, помещают их в специальные контейнеры - «солдатские кисеты» - закладывают их в гильзы снарядов, которые устанавливают в знаковых местах. К примеру, в областном центре их поставят около Главного Храма Вооружённых сил России, строящегося в парке «Патриот».

Все началось с заупокойной Литии в честь павших в годы Великой Отечественной войны. Затем участники возложили цветы к могиле неизвестного солдата и почтили героев минутой молчания.

Церемония собрала руководство области во главе с губернатором, ветеранов, поисковиков, малолетних узников и просто неравнодушных к истории родного края брянцев.

Затем глава Александр Богомаз, как и другие участники, наполнил землей с братской могилы солдатский кисет и обратился к ветеранам и труженикам тыла, поблагодарив их:

«Они как живые легенды, с которыми мы имеем возможность общаться, возможность наяву соприкоснуться с той героической эпохой, эпохой победителей. Сегодня мы передаем кисет с горстью земли с наших могил, где похоронены патриоты. Это дело, которое даст хорошие всходы».

Солдатской кисет с землей из братской могилы Богомаз передал военному комиссару Брянской области Андрею Соломенцеву, по приказу которого его доставят в парк «Патриот».