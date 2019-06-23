Под Добрунью орудовали вандалы

24 июня в одной из соцсетей появилась информация о том, что около поселка Добрунь «похозяйничали» хулиганы.

По словам очевидца Сергея Тимонина, неизвестные разрушили специально оборудованное для отдыха место на поляне у реки Десна. Речь идет о деревянных столиках и скамейках, созданных для тех, кто пришел провести время у водоема.

На опубликованном снимке видно, что сооружения из дерева разбиты и сожжены.