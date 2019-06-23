Брянский полицейский был замечен в афере с чернобыльским жильем
Суд Красногорского района признал виновной в мошенничестве в крупном размере жительницу Брянской области и приговорил ее к условному лишению свободы со штрафом.
Приговор вступил в законную силу.
Согласно расследованию, в 2013 году местные жители сдали жилой дом органу местного самоуправления в связи с тем, что получили компенсацию за утраченное имущество вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в 2,5 млн рублей.
Данную недвижимость по договору социального найма в 2014 году получила их дочь с мужем, состоявшая на жилищном учёте как малоимущая и нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Вскоре дом они приватизировали.
Проведя проверку, прокуратура района выяснила, что при решении вопроса о выделении жилья по договору социального найма в администрацию Гордеевского района предоставили подложную справку по форме 2-НДФЛ, выполненную от имени работодателя. В документе вдвое были занижены доходы члена семьи заявительницы - мужа, сотрудника УМВД Брянска. Такая справка позволила семье считаться малоимущей и претендовать на получение жилого помещения.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Во время расследования установили, что липовые документы и несоответствующие действительности сведения от имени дочери предоставила в орган местного самоуправления её мать, которая ранее была хозяйкой домовладения. Выделение жилья дочери фактически оставило недвижимость, за которую была получена компенсация, в её пользовании.
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