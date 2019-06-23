В Клинцах будут судить троих студентов-наркосбытчиков

Трое молодых людей, 2001 и 2002 годов рождения, предстанут перед судом за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Согласно материалам расследования, история произошла в апреле 2018 года. Студенты второго курса одного из местных вузов в составе организованной группы, которая занималась сбытом запрещенных веществ, были рядовыми «закладчиками». Крупные партии наркотиков они раскладывали на мелкие, а затем с помощью сети Интернет передавали информацию о месте «закладки» оператору организованной группы, тот сообщал об этом покупателю. За это они получали деньги.

Так они действовали до 14 октября 2018 года, до тех пор, пока их задержали сотрудники полиции с поличным в Клинцах Брянской области, где они собирались сбыть не менее 293, 7 граммов вещества.