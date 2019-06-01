Поддался соблазну: брянец попался на краже инструментов
Правоохранители завели уголовное дело на 33-летнего жителя Брянска, хозяина дачи, его подозревают в краже электроинструментов.
По части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» ему грозит до пяти лет.
К сыщикам с заявлением о похищении обратился 30-летний молодой человек. По его словам, он строил с приятелями забор в садоводческом обществе на территории Советского района. Вечером ушел домой и вспомнил, что забыл забрать сварочный аппарат и болгарку. Утром инструменты исчезли.
Подозреваемый был определен в тот же день, им оказался 33-летний владелец дачи, который и нанял этих строителей. Раскрыть преступление было легко, поскольку момент зафиксировала камера наблюдения, расположенная на соседнем доме.
В отделении задержанный объяснил, мол, сперва собирался рассказать о забытом имуществе, однако позже, поддавшись соблазну, понял, что сварочный аппарат и болгарка ему больше необходимы в быту. В связи с этим украденные вещи спрятал, а строителям сказал, что его вообще не было на дачном участке на протяжении нескольких дней.
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