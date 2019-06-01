В Володарском районе горожане страдают из-за «полосы препятствий»
Жители Володарского района пожаловались в одной из соцсетей на «полосу препятствий», которая доставляет много неудобств и опасностей.
Речь идет об участке дороги от бани к улице Никитина. Горожанка Елена Соболева утверждает, что и на проезжей части, и на пешеходных дорожках много выбоин. Главная яма уже более двух недель находится на перекрестке, и никто не примет мер.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как подключить гараж к электричеству?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос от члена гаражного строительного кооператива, желающего получить технологическое присоединение своего гаража, расположенного на территории данного кооператива. Каковы особенности подключения энергопринимающего устройства гаража расположенного на территории гаражного строительного кооператива ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.
«Ростелеком» в партнерстве с Ericsson подвел итоги VIII конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее».
На железнодорожном переезде 400 км станции Синезёрки Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
Бригада филиала «Россети Центр Брянскэнерго» заняла первое место на соревнованиях профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4/10 кВ «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье», которые завершились на прошлой неделе в Липецке. В них принимали участие 20 команд.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.