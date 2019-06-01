В Володарском районе горожане страдают из-за «полосы препятствий»

Жители Володарского района пожаловались в одной из соцсетей на «полосу препятствий», которая доставляет много неудобств и опасностей.

Речь идет об участке дороги от бани к улице Никитина. Горожанка Елена Соболева утверждает, что и на проезжей части, и на пешеходных дорожках много выбоин. Главная яма уже более двух недель находится на перекрестке, и никто не примет мер.