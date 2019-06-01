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Под Стародубом обнаружен «резиновый» дом

Опубликовано Сегодня, 12:53

Правоохранители предъявили обвинение в фиктивной постановке на учет иностранцев 32-летней жительнице села Левенка Стародубского района

Как выяснила полиция, дама незаконно прописала в своем доме гражданина из соседнего государства, а также троих его земляков. Все эти люди работали в одной стройбригаде. После завершения объекта они уехали из района.

По словам женщины, никто из мужчин проживать у нее не собирался. На такое преступление решилась из-за денег, которые ей предложили иностранцы.

Подозреваемой грозит до трех лет заключения либо штраф до полумиллиона рублей.

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