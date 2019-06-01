Брянцев удивила смелая пенсионерка с обнаженными частями тела
Современная брянская пенсионерка, следующая тенденциям моды, попала в объектив камеры очевидца, фото появилось в одной из соцсетей, и его уже обсудили горожане.
На снимке видно, что женщина бальзаковского возраста идет по улице областного центра в шикарном топе. Даму преклонного возраста не случайно сфотографировали со спины, поскольку эта часть тела полностью оголена до самого таза.
Многие пользователи были просто восхищены пенсионеркой-модницей и оставили позитивные комментарии.
«Бабуля - умница, любой молодой фору даст», - прокомментировала Ника Лик.
Параллельно с восхищенными брянцами были и те, кто просто позавидовал, в какой отличной форме пребывает дама.
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