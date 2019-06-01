На улице Вокзальной в Брянске из-за горе-ливневок пострадали подворья

Жители Брянска продолжают выкладывать в соцсети видео и фото последствий воскресной стихии с мощным ливнем, на одном из роликов запечатлено подворье на улице Вокзальной.

Видео затопленного приусадебного участка сняла хозяйка дома. В записи она объяснила, по какой причине во время дождя затопило огород. Во всем виноваты старые ливневые канализации, которые не справились с такими потоками воды. Кроме этого, рядом с двором расположена трасса, ранее, по словам автора видео,она отделялась от частного сектора бордюрами, после того, как их убрали, вода все время течет на участки.

Напомним, 23 июня Брянск оказался в плену водной стихии.