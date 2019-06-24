Набережную в Брянске облюбовала стая диких созданий

25 июня в областном центре на Набережной была замечена свора диких псов, об этом сообщили в одной из соцсетей.

Стаю бродячих собак зафиксировал на видео свидетель. Из записи можно сделать вывод, что животные очень агрессивные и в любую минуту могут наброситься на гуляющих рядом взрослых с детьми.

«Стая собак на Набережной, где гуляют люди», - прокомментировал автор Никита Поршин.

По словам еще одного очевидца Павла Мейко, псы очень опасны.

«Стая кидалась на парня с девушкой. Он отгонял их, а они все налетали. Я гулял с четверыми детьми, это не есть нормально, что беспризорные собаки так гуляют», - прокомментировал Павел.