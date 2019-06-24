В Брянске чудак на тракторе с лужей боролся

25 июня в сети появилось видео с трактористом, катающимся по луже на Одесской в Брянске.

Ролик посмотрели свыше 25 тыс человек. Ситуация выглядела забавно, поскольку мужчина на тракторе пытался разогнать лужу. По всей видимости, выразили мнение пользователи, он хотел, чтобы она быстрее высохла.

Брянцы говорят, вода на этой дороге – постоянное явление после сильных дождей, во всем виновата плохая ливневая канализация.

Евгению Купрееву тракторист напомнил Дон Кихота, который тоже совершал напрасную борьбу.

Фото - скриншот с видео.