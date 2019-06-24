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Брянщина получит более 34 млн рублей из федерального бюджета на оснащение центров тестирования ГТО

Опубликовано Сегодня, 09:20

В 2019 году на оснащение 11 центров тестирования, которые осуществляют программу Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в Брянской области предусмотрено 35 млн 70 тыс рублей.

Об этом стало известно 24 июня во время оперативного совещания под председательством губернатора Александра Богомаза.

В том числе на эти цели запланировано 34 млн 30 тыс рублей из федерального бюджета.

Управление физической культуры и спорта региона составило рейтинг муниципальных образований, которые имеют центры тестирования ГТО. По итогам данного рейтинга определят перечень районов, куда будут поставлены комплекты спортивного оборудования для создания малых спортивных площадок.

Всего в Брянской области программу Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  реализуют 33 центра тестирования, два из них находится в Брянске, еще 31 в муниципальных образованиях области.

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