В Фокинском районе сирота оказался без жилья

Жители Десногорска 1998 и 1999 годов рождения, ранее судимые за кражи, снова решили вспомнить старое «ремесло» и совершили преступление на чужом дачном участке; парни задержаны, им грозит срок.

23 июня в Ершичском районе случилась авария на электросетях, в итоге райцентр, деревни Кузьмичи и Лужная остались без света.

Сафоновские правоохранители завели уголовное дело на двоих ранее судимых молодых людей, 30 и 48 лет, их подозревают в грабеже.

Смоленская полиция завела уголовное дело на 28- и 26-летнего местных жителей, их подозревают в незаконном сбыте запрещенных веществ в крупном размере.

Как выяснилось, парень – сирота. В 2003 году суд признал его мать недееспособной. Записи об отце в свидетельстве о рождении нет. Сейчас жильем он не обеспечен, хотя еще в июне 2010 года Бяковская сельская администрация поставила его на жилищный учет.

Прокурор Фокинского района обратился в суд с иском, чтобы обязать администрацию Навлинского района предоставить жилое помещение 25-летнему молодому человеку.

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