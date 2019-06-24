Брянцы в соцсетях обсудили «пивную фею»

26 июня в одной из соцсетей появилась фотография, на которой запечатлена молодая мама, везущая коляску с ребенком и держащая в руках банку с пивом; пользователи активно принялись обсуждать увиденное.

Анонимный автор, опубликовавший снимок, заметил, что «пивных фей» с каждым днем становится все больше и больше.

«Пиво в одной руке, а сигарета в другой. Девушки вы с ума сошли? И что с такими делать матерями, и кого они воспитают?» - спросил обеспокоенный ситуацией брянец.

Большая часть пользователей осудила самого автора, который нарушает личные границы незнакомого человека, фотографируя его без разрешения и, ко всему прочему, выкладывает снимок на публику.

Были и те, кто поддержал брянца, осудив молодую мать за то, что ведет неправильный образ жизни.

«Полная деградация молодежи, которая не в состоянии думать о последствиях. Сама раз была поражена. Выхожу из поликлиники, а на крыльце с мужем стоит молодая женщина, месяцев так восьми беременная, и курит», - поделилась горожанка Ирина.