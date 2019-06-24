Жители Новозыбкова пришли в ужас от яиц с плесенью

Яйца с плесенью продают в одном из местных магазинов Новозыбкова, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам Александры Мелентьевой, опубликовавшей фотографии, по сроку годности, который указан на упаковках, продукту около трех месяцев. Стоимость 37 рублей 90 копеек.

Пользователи, увидев снимки, пришли в шок и порекомендовали автору не сообщать об этом в соцсеть, а обращаться Роспотребнадзор.

Горожанка Ирина заметила, мол, что вы хотели от яиц за такую цену, ведь средняя стоимость 60 рублей.

«Захотели на 12 руб дешевле, будьте готовы к сюрпризам, как и во всех акциях!» - прокомментировала дама.

Напомним, жительница Брянска пожаловалась в соцсеть на просроченный торт, купленный в одном из местных магазинов.