В Брянском районе управляющая компания намудрила с оплатой за услуги

Прокуратура выявила нарушения в порядке регулирования цен за содержание и текущий ремонт многоквартирного дома, которым управляет МУП «Возрождение».

Во время проверки выяснилось, что управляющая компания с 1 января 2018 года установила и взимала увеличенную плату за содержание и ремонт помещений, кроме этого, оказалось, что вопрос не обсуждался на общем собрании собственников.

В отношении юридического лица МУП «Возрождение» возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ.

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора региона в Брянском, Выгоничском, Карачевском и Навлинском районах оштрафовал контору на 50 тыс рублей.