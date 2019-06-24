В Брянском кафе произошла потасовка, погиб посетитель
Брянская полиция предъявила обвинение 24-летнему местному жителю в причинении смерти по неосторожности.
По части 1 статьи 109 УК ему грозит до двух лет.
История случилась в конце мая в кафе в Володарском районе. Во время конфликта пострадал 45-летний мужчина. Его доставили в больницу, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Через три дня он скончался.
Во время опроса очевидцев случившегося жена погибшего говорила, что инициаторами потасовки были охранники заведения, мол, они и избили супруга. Полиция просмотрела записи с камер, выяснилось, что дама не совсем объективно оценила ситуацию. Как оказалось, ее муж выпил много спиртного, потом начал буянить и вошел в конфликт с охранником, сделавшим ему замечание.
Затем на место прибыла машина службы охраны. Пьяный гражданин хотел было повредить транспорт. В итоге 24-летний водитель этого авто ударил его по лицу. Мужчина упал, ударившись головой о бордюр.
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