На Орловской в Брянске дети играют около опасного провала

В областном центре после воскресной бури с дождем на Орловской образовалась огромная яма, об этом сообщили в одной из соцсетей.

Провал находится на асфальте недалеко от дома №5. Местная детвора уже облюбовала яму и стала около нее играть и фотографироваться.

Некоторые пользователи заметили, что выбоине на этой дороге уже несколько лет, автор информации ранее ее не замечал.