Брянский депутат Валуев прокомментировал вопрос о славе

Некая Дарья из Тюмени задала во время онлайн-конференции вопрос брянскому депутату Госдумы РФ Николаю Валуеву на тему славы.

Дама спросила его под порядковым номером № 10272:

«Как вы стали знаменитостью? Ваш путь к славе?».

По словам Николая, он никогда не ставил себе цели прославиться, поскольку постоянно работал над собой в спорте.

«Сейчас я ставлю перед собой иные цели и задачи и стараюсь добиваться их выполнения и решения», — объяснил депутат.

Напомним, Валуеву задали вопрос на тему его проживания в Брянске.