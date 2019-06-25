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В Брянске равнодушные горожане проходили мимо потерявшей сознание пенсионерки

Опубликовано Вчера, 14:49

26 июня в одной из соцсетей появилась информация о том, что в Брянске около больницы №2 лежит пожилая женщина, и никто не может оказать ей помощь.

Анонимный очевидец объяснил, даме стало плохо от жары, она упала, потеряв сознание. Если бы он вовремя не обратился к медикам «скорой», которая как раз в это время находилась неподалеку, то никто бы на пенсионерку не обратил внимания, все проходили мимо.

«Рядом с больницей 2 у дороги лежала женщина в возрасте, все проходили мимо, даже не оборачиваясь.

Не будьте равнодушными, сейчас жара и многим становится плохо!» - объяснил очевидец и добавил, что врачи, осмотрев даму, доставили в больницу.

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