В селе Левенка случилась экологическая катастрофа - соцсети

Жители Левенки Стародубского района 26 июня сообщили в одной из соцсетей о том, что в их селе произошла экологическая катастрофа, в результате которой скоро погибнет река Вобля.

Как рассказал брянец под ником Юрий, по всей деревне постоянно стоит ужасное зловоние, исходящее от водоема. На фото видно, что река превратилась в помойную яму, вода в ней черного цвета.

По словам Павла Горбова, во всем виновато одно местное предприятие, которое изготавливает сыр, именно он использует водоем вместо очистных сооружений.

«Сбрасывает туда все отходы. Всем контролирующим органам нет дела», - объяснил Павел и добавил, вскоре река вообще исчезнет.

Такая же ситуация, объяснила еще одна местная жительница Олеся Куцебо, и в селе Гринево Погарского района, где тоже протекает эта речка.

«Погарский район, село Красная Роща, тоже есть р. Вобля, и такая же картина. Рыба дохнет», - написала Екатерина Василенко.