В Брянске выпустили на волю Филю, Феню и Федю

26 июня в соцсетях опубликовали видео о том, как выпускаются на свободу маленькие совята из приюта «Крылья мира».

Запись показывает, что в дикую природу улетели три птицы: Филя, Феня и Федя.

По словам Натальи Исачкиной-Полонской, у каждого пернатого своя история: у Фили неизвестные убили всю семью, его подобрали на улице истощенным, Феню тоже нашли слабым; Федю пытались растить в интернате дети.

«Спасибо всем, всем кто принял участие в спасении маленьких совят! Птенцы подросли и выпущены в свою среду обитания», - поделилась Наталья.