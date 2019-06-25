В Госдуме стартовала выставка на тему Дней Брянской области

Экспозиция «Брянская область: вчера, сегодня, завтра», посвященная 75-летию образования региона, с 26 по 28 июня проходит в Госдуме РФ в рамках Дней Брянщины.

Все началось с возложения цветов к стеле города воинской славы Брянска и Могиле Неизвестного Солдата.

Делегация области во главе с губернатором Александром Богомазом почтила память защитников Отечества, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

Кроме этого, на церемонию пришли герои Советского Союза и России Иван Андреевич Кашин и Александр Постоялко, священнослужители, депутаты, ветераны, руководители предприятий области, а также представители Брянского землячества в столицы.

Также на мероприятие пригласили самбиста, 7-кратного чемпиона России, трехкратного чемпиона Европы, 7-кратного чемпиона мира, чемпиона Европейских игр 2015 года, обладателя Кубка мира, заслуженного мастера спорта по самбо Артема Осипенко.