В Брянске была замечена «Леди Гага»

26 июня очередная любопытная жительница Брянска запечатлела на фото вызывающе одетую прохожую, снимок уже в сети.

Автор поста под ником Марина сообщила, что средь бела дня девушка с рыжими волосами дефилировала по улице в вульгарном наряде.

«Вот в таком наряде ходят у нас в черте города, жаль, что не успела сфотографировать поближе, долго отходила от шока. Что должно быть у людей в голове, чтобы так одеваться?» - спросила автор.

Некоторые пользователи согласились с мнением Марины, заметив, что в таких одеждах ходят только девушки легкого поведения. Еще одни горожане осудили самого автора фотографии, которая, на их взгляд, нарушает личное пространство человека.

По словам Марины Сенченковой, таких папарацци надо наказывать штрафом до 200 тыс рублей по ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни. Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, без его согласия».

Были и те, кто отнесся к увиденному с юмором.

«Это же Леди Гага», - прокомментировал Павел Карачевский.

Напомним, брянцев поразила уверенная в себе пенсионерка.